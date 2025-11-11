Самые опасные трассы Казахстана назвали дорожники

Ноябрь 2025 года принёс первые зимние испытания: снег, гололёд и сильный ветер спровоцировали аварии. Зима в Казахстане дала о себе знать в ноябре 2025 года, принеся снег, гололёд и резкие порывы ветра. Например, 3 ноября вечером на трассе Астана — Петропавловск врезались четыре автомобиля. К счастью, обошлось без травм, но машины пострадали, а водители получили административные протоколы.