Самые опасные трассы Казахстана назвали дорожники

«Казавтожол» постоянно анализирует статистику аварий и составляет карты аварийности, чтобы определить опасные участки дорог и повысить их безопасность. За девять месяцев 2025 года больше всего погибших в ДТП зафиксировано на следующих трассах:
— Трасса от границы с Россией через Актобе, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Алматы до границы с Китаем — 109 погибших.
— Дорога Астана — Караганда — Алматы — 85 погибших.
— Маршрут Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск до границы с Россией — 55 погибших.
— Трасса Астана — Костанай до границы с Россией — 28 погибших.
Министерство транспорта Казахстана старается уменьшить число аварий. Опасные участки дорог улучшают: делают шире, добавляют ограждения, фонари и пешеходные переходы. В местах с плохой видимостью или большим потоком машин обновляют дорожные знаки и разметку. Ставят камеры, чтобы следить за нарушениями, и табло с полезной информацией для водителей. О плохой погоде сообщают заранее и напоминают быть осторожнее.
Ноябрь 2025 года принёс первые зимние испытания: снег, гололёд и сильный ветер спровоцировали аварии. Зима в Казахстане дала о себе знать в ноябре 2025 года, принеся снег, гололёд и резкие порывы ветра. Например, 3 ноября вечером на трассе Астана — Петропавловск врезались четыре автомобиля. К счастью, обошлось без травм, но машины пострадали, а водители получили административные протоколы.
