Самые опасные трассы Казахстана назвали дорожники

Выявлены самые аварийные трассы Казахстана в 2025 году, где чаще всего происходили смертельные ДТП. Данные предоставил «Казавтожол», передает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

«Казавтожол» постоянно анализирует статистику аварий и составляет карты аварийности, чтобы определить опасные участки дорог и повысить их безопасность. За девять месяцев 2025 года больше всего погибших в ДТП зафиксировано на следующих трассах:

— Трасса от границы с Россией через Актобе, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Алматы до границы с Китаем — 109 погибших.

— Дорога Астана — Караганда — Алматы — 85 погибших.

— Маршрут Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск до границы с Россией — 55 погибших.

— Трасса Астана — Костанай до границы с Россией — 28 погибших.

Министерство транспорта Казахстана старается уменьшить число аварий. Опасные участки дорог улучшают: делают шире, добавляют ограждения, фонари и пешеходные переходы. В местах с плохой видимостью или большим потоком машин обновляют дорожные знаки и разметку. Ставят камеры, чтобы следить за нарушениями, и табло с полезной информацией для водителей. О плохой погоде сообщают заранее и напоминают быть осторожнее.

Ноябрь 2025 года принёс первые зимние испытания: снег, гололёд и сильный ветер спровоцировали аварии. Зима в Казахстане дала о себе знать в ноябре 2025 года, принеся снег, гололёд и резкие порывы ветра. Например, 3 ноября вечером на трассе Астана — Петропавловск врезались четыре автомобиля. К счастью, обошлось без травм, но машины пострадали, а водители получили административные протоколы.

Ранее мы делились советами, как действовать автовладельцам во время гололёда.