Учебник по основам нравственности апробировали в Ростовской области

Напомним, в сентябре этого года глава Донской митрополии в передаче «Сугубо личное» уже говорил о новом курсе. В частности, тогда стало известно, что экспериментальные занятия проводились в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) и Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ). Студенты проявили большую заинтересованность и с интересном посещали занятия по основам нравственности.