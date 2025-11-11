Учебник по основам нравственности апробировали в Ростовской области

В Ростовской области апробировали новый образовательный курс и учебник для вузов «Основы нравственности». Об этом на пресс-конференции рассказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Курс создали по совместному решению Совета по теологии при Главе митрополии и Совета ректоров Ростовской области. Речь идет о занятиях, рассчитанных на слушателей разных религиозных традиций, а также на людей без религиозной принадлежности.
— Нравственность — основа жизни для всех. Курс написан с позиции христианской антропологии, рассматривающей человека как высшее творение Божие. Одновременно он понятен представителям других авраамических религий. Он формирует базовую нравственность, которая должна служить развитию патриотизма в стране, — прокомментировал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Напомним, в сентябре этого года глава Донской митрополии в передаче «Сугубо личное» уже говорил о новом курсе. В частности, тогда стало известно, что экспериментальные занятия проводились в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) и Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ). Студенты проявили большую заинтересованность и с интересном посещали занятия по основам нравственности.
