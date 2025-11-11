Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учебник по основам нравственности апробировали в Ростовской области

Образовательный курс «Основы нравственности» разработали для студентов донских вузов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области апробировали новый образовательный курс и учебник для вузов «Основы нравственности». Об этом на пресс-конференции рассказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Курс создали по совместному решению Совета по теологии при Главе митрополии и Совета ректоров Ростовской области. Речь идет о занятиях, рассчитанных на слушателей разных религиозных традиций, а также на людей без религиозной принадлежности.

— Нравственность — основа жизни для всех. Курс написан с позиции христианской антропологии, рассматривающей человека как высшее творение Божие. Одновременно он понятен представителям других авраамических религий. Он формирует базовую нравственность, которая должна служить развитию патриотизма в стране, — прокомментировал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Напомним, в сентябре этого года глава Донской митрополии в передаче «Сугубо личное» уже говорил о новом курсе. В частности, тогда стало известно, что экспериментальные занятия проводились в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) и Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ). Студенты проявили большую заинтересованность и с интересном посещали занятия по основам нравственности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.