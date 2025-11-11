Власти рассказали, как пассажирам поездов Калининград-Москва избежать блокировки сим-карт в пути

У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, могут блокировать сим-карты в роуминге. О том, как этого избежать, рассказали в минцифры региона. Увы, для этого придется выключить смартфон.
«Избежать этого можно, заблаговременно отключив свой телефон до пересечения государственной границы. Пассажирам поездов, следующих направлением “Москва-Калининград”, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытию в Калининград. Пассажирам поездов, следующих направлением “Калининград-Москва”, отключить телефон до выезда за пределы Калининградской области и включить после пересечения белорусско-российской границы», — прокомментировали в правительстве.
Указанные действия позволят избежать блокировки сим-карт, так как время в пути составляет не более 23 часов, что позволяет уложиться во временной интервал в 72 часа, пояснили в минцифры региона.