Власти рассказали, как пассажирам поездов Калининград-Москва избежать блокировки сим-карт в пути

«Избежать этого можно, заблаговременно отключив свой телефон до пересечения государственной границы. Пассажирам поездов, следующих направлением “Москва-Калининград”, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытию в Калининград. Пассажирам поездов, следующих направлением “Калининград-Москва”, отключить телефон до выезда за пределы Калининградской области и включить после пересечения белорусско-российской границы», — прокомментировали в правительстве.