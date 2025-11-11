Белорусский врач назвала целевые уровни давления при лечении артериальной гипертензии

По ее словам, европейские врачи рекомендуют начинать лечение гипертонии с низкодозовой двойной комбинации препаратов и достичь с ними целевого уровня давления через 1−3 месяца. Если не помогает, то перейти на тройную комбинацию, то есть уже назначить сразу три препарата с максимально переносимой дозировкой, и уже с ними постараться достичь целевого уровня давления через 1−3 месяца.