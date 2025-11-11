Белорусский врач назвала целевые уровни давления при лечении артериальной гипертензии

Целевые уровни давления для пациентов, которые лечатся от артериальной гипертензии, на ютуб-канале «Медицинского вестника» назвала завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета кандидат медицинских наук, доцент, врач-кардиолог высшей категории Ирина Патеюк.
По ее словам, для большинства пациентов систолическое артериальное давление, или верхнее давление, не должно быть выше значений 120−129 мм ртутного столба.
«Если не получается — снизьтесь на уровень, который настолько низок, насколько это возможно. Целевые уровни для всех пациентов меньше 140/90, для большинства пациентов — менее 130/80, но стоит избегать зоны ниже 120/70», — подчеркнула Ирина Патеюк, сославшись на клинические рекомендации белорусского РНПЦ «Кардиология».
По ее словам, европейские врачи рекомендуют начинать лечение гипертонии с низкодозовой двойной комбинации препаратов и достичь с ними целевого уровня давления через 1−3 месяца. Если не помогает, то перейти на тройную комбинацию, то есть уже назначить сразу три препарата с максимально переносимой дозировкой, и уже с ними постараться достичь целевого уровня давления через 1−3 месяца.
Ирина Палеюк подчеркнула, что кардиологи рекомендуют принимать лекарственные препараты от давления в наиболее удобное для пациента время суток, чтобы сформировать привычку, которая с ним останется.
Кардиолог отметила, что в основе лечения артериальной гипертензии пять классов препаратов. Большинству пациентов показана их комбинация и она должна быть рациональной, предпочтительно фиксированной. Главная цель — достичь целевых показаний на тонометре, в идеале 120/80.
Кстати, белорусский врач сказала, при каком уровне давления врач назначит лекарства, и почему это будет не один препарат, а два-три сразу.
Кроме того, Минздрав определил заболевания, с которыми санаторная путевка в Беларуси противопоказана.
А также Минздрав назвал болезни, которые можно лечить в санаториях Беларуси.