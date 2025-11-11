СК Беларуси назвал сферу с высоким уровнем коррупции. Подробности в интервью БелТА сообщил заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев.
— К сожалению, уровень коррупции в сельском хозяйстве остается сравнительно высоким. За январь — сентябрь текущего года практически каждое пятое коррупционное преступление выявлено в сфере сельского хозяйства (109 из 563), — уточнил заместитель председателя СК.
Он пояснил: подобное может быть обусловлено тем, что выявлению фактов коррупции в агропромышленном комплексе правоохранители уделяют повышенное внимание. Анатолий Васильев обратил внимание, что президент Беларуси неоднократно указывал на то, что основной причиной коррупции в названной сфере является бесхозяйственное отношение к имуществу и денежным средствам сельскохозяйственных организаций.
Заместитель председателя сообщил, что именно такое отношение порождает хищения, а также необоснованные траты государственных средств не в интересах организаций, а чтобы удовлетворить собственные корыстные амбиции коррупционеров.
В качестве примера Васильев привел уголовное дело в отношении должностных лиц сельхозорганизации, которые на протяжении трех лет расхищали госсредства.
— При этом преступление совершалось фактически открыто — например, брату главного бухгалтера, работавшему в хозяйстве трактористом, помимо заработной платы и иных законных выплат за неполные три года перечислено свыше 1,3 миллиона рублей, — рассказал заместитель председателя СК Беларуси.
