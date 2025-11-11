СК Беларуси назвал сферу с высоким уровнем коррупции

Он пояснил: подобное может быть обусловлено тем, что выявлению фактов коррупции в агропромышленном комплексе правоохранители уделяют повышенное внимание. Анатолий Васильев обратил внимание, что президент Беларуси неоднократно указывал на то, что основной причиной коррупции в названной сфере является бесхозяйственное отношение к имуществу и денежным средствам сельскохозяйственных организаций.