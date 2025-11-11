Ричмонд
В Стерлитамаке впервые проведут «Ночь диспансеризации»

Жители Стерлитамака смогут пройти обследование в вечернее время.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке 13 ноября впервые состоится акция «Ночь диспансеризации». Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мероприятие направлено на повышение внимания населения к важности своевременного выявления серьезных заболеваний и профилактики нарушений здоровья.

Горожане смогут пройти комплексное медицинское обследование с 20:00 до 00:00. Медики обеспечат проведение всех необходимых диагностических процедур, включая лабораторные исследования крови, электрокардиографию, флюорографию и гинекологический осмотр.

Основная цель акции — выявление опасных заболеваний на ранних стадиях, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания, а также оценка факторов риска для здоровья пациентов.

По информации министерства здравоохранения республики, на текущий момент диспансеризацию в регионе прошли уже более 1,4 миллиона жителей.

