В Стерлитамаке впервые проведут «Ночь диспансеризации»

В Стерлитамаке 13 ноября впервые состоится акция «Ночь диспансеризации». Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мероприятие направлено на повышение внимания населения к важности своевременного выявления серьезных заболеваний и профилактики нарушений здоровья.
Горожане смогут пройти комплексное медицинское обследование с 20:00 до 00:00. Медики обеспечат проведение всех необходимых диагностических процедур, включая лабораторные исследования крови, электрокардиографию, флюорографию и гинекологический осмотр.
Основная цель акции — выявление опасных заболеваний на ранних стадиях, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания, а также оценка факторов риска для здоровья пациентов.
По информации министерства здравоохранения республики, на текущий момент диспансеризацию в регионе прошли уже более 1,4 миллиона жителей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.