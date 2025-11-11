«Минскстрой» сказал про строительство нового жилого комплекса в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минскстрой».
«Промзона по ул. Гурского постепенно уступает место жилью. Сейчас здесь завершается снос производственной застройки и предстоит вынос сетей», — сообщили в пресс-службе.
И добавили, что в начале 2026 года «Минскстрой», который выступает в лице заказчика и застройщика, зайдет на площадку в 5,82 гектара с инженерными сооружениями и двумя первыми домами серии ОКПМ: двухсекционным десятиэтажным и четырехсекционными девяти и десятиэтажным. Всего речь идет про 16 390 «квадратов» (231 квартира). Также будет начата прокладка магистральных сетей.
В организации отметили, что всего проект предусматривает строительство пяти домов, общая площадь которых будет более 40 000 квадратных метров (594 квартиры).
«Все дома будут на традиционном отоплении, но с электроплитами. Предусмотрены закрытые дворы, детские и спортивные площадки, отдельно вынесенные парковки», — уточнили в «Минскстрое».
Вместе с тем уже известно, что фасады новых домов будут выполнены в актуальной графитово-серой гамме.
Ранее стало известно, какой будет кольцевая линия метро в Минске: шесть пересадочных станций.
Кстати, необычно оформленная школа строится под Минском: «В стиле работ Малевича».
Кроме того, Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.