«Минскстрой» сказал про строительство нового жилого комплекса в Минске

И добавили, что в начале 2026 года «Минскстрой», который выступает в лице заказчика и застройщика, зайдет на площадку в 5,82 гектара с инженерными сооружениями и двумя первыми домами серии ОКПМ: двухсекционным десятиэтажным и четырехсекционными девяти и десятиэтажным. Всего речь идет про 16 390 «квадратов» (231 квартира). Также будет начата прокладка магистральных сетей.