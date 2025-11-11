На туристическом портале Вологодской области появился конструктор маршрутов

Чтобы сформировать индивидуальный маршрут, туристу необходимо выбрать город области, изучить карточки объектов и добавить интересующие локации в конструктор. После того, как объекты определены и добавлены в конструктор, он автоматически настраивает маршрут. Можно выбрать путешествие на автомобиле, общественном транспорте, пешком. Кроме того, на картах будет видна продолжительность прогулки и время в пути.