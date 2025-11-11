На туристическом портале Вологодской области появился конструктор маршрутов

Конструктор маршрутов, с помощью которого жители и гости Вологодской области смогут самостоятельно ознакомиться с достопримечательностями региона, теперь доступен на туристическом портале области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.
На турпортале можно выбрать локации из четырех категорий. В разделе «Что посмотреть» находится основная информация о музеях, памятниках, святынях и природных достопримечательностях. Рубрика «Где поесть» помогает туристу выбрать интересующие его рестораны и кафе. В категории «Где остановиться» размещен перечень гостиниц и баз отдыха, а вкладка «За впечатлениями» содержит список театров, кинотеатров, развлекательных центров, зоопарков, аттракционов.
Чтобы сформировать индивидуальный маршрут, туристу необходимо выбрать город области, изучить карточки объектов и добавить интересующие локации в конструктор. После того, как объекты определены и добавлены в конструктор, он автоматически настраивает маршрут. Можно выбрать путешествие на автомобиле, общественном транспорте, пешком. Кроме того, на картах будет видна продолжительность прогулки и время в пути.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.