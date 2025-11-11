Ричмонд
На омских АЗС существенно подешевел бензин

В среднем цены упали на два рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске во вторник, 11 ноября, довольно неожиданно подешевел бензин. Это коснулось не одной, а нескольких сетей АЗС.

До того подорожание бензина было 8 ноября. Сейчас на АЗС «Газпромнефть» за А-92 и А-95 цена соответственно 56,83−57,65 и 61,31−62,16 рубля. В среднем на заправочных станциях, где топливо подешевело, падение составило в среднем два рубля.

Дешевле стал бензин и на АЗС «Татнефти»: АИ-92 — 57,29−57,45 рубля, АИ-95 — 61,81−62,5 рубля. Дизельное топливо стоит 71,95−72,47 рубля.

Добавим и информацию про цены на АЗС «Юнигаз», здесь А-92 UNI стоит сейчас 57,97 рубля, А-92 «Евро» — 57,22 рубля, А-95 UNI — 62,92 рубля, А-98 UNI — 79,47.

Для примера, в марте этого года в Омской области бензин АИ-92 подорожал на 27 копеек и стал стоить 53,36 рубля.