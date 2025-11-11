На омских АЗС существенно подешевел бензин

До того подорожание бензина было 8 ноября. Сейчас на АЗС «Газпромнефть» за А-92 и А-95 цена соответственно 56,83−57,65 и 61,31−62,16 рубля. В среднем на заправочных станциях, где топливо подешевело, падение составило в среднем два рубля.