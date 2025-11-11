Ричмонд
В Крыму откроют три школы на 1800 мест

Аксенов: в Крыму откроют три школы на 1800 мест в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крыму планируют ввести в эксплуатацию три школы, рассчитанные в общей сложности на 1800 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что по федеральной целевой программе в республике заложено 68 млрд рублей на 2025 год. В регионе введут в эксплуатацию 36 объектов. Самыми крупными из них глава республики назвал три новые школы.

«Одна в Евпатории, одна в Феодосии и одна в Симферопольском районе, в Укромном», — пояснил Аксенов.

В общей сложности эти образовательные учреждения рассчитаны на 1800 мест. Кроме того, в Крыму откроют четыре детских сада на 620 мест. В республике также введут в эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры.

