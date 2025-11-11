В Крыму откроют три школы на 1800 мест

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что по федеральной целевой программе в республике заложено 68 млрд рублей на 2025 год. В регионе введут в эксплуатацию 36 объектов. Самыми крупными из них глава республики назвал три новые школы.