В Крыму откроют три школы на 1800 мест

В 2025 году в Крыму планируют ввести в эксплуатацию три школы, рассчитанные в общей сложности на 1800 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что по федеральной целевой программе в республике заложено 68 млрд рублей на 2025 год. В регионе введут в эксплуатацию 36 объектов. Самыми крупными из них глава республики назвал три новые школы.
«Одна в Евпатории, одна в Феодосии и одна в Симферопольском районе, в Укромном», — пояснил Аксенов.
В общей сложности эти образовательные учреждения рассчитаны на 1800 мест. Кроме того, в Крыму откроют четыре детских сада на 620 мест. В республике также введут в эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры.