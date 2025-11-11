Председатель Заксобрания поздравил Иркутск с запуском теплового луча

В Иркутске прошла торжественная церемония, посвященная запуску тепловой магистрали в предместье Рабочем, которая позволила связать этот район областного центра с Ново-Иркутской ТЭЦ. В Честь этого события председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников поблагодарил исполнителей, которые приложили все усилия, чтобы завершить проект досрочно, а также вручил им благодарственные письма.
— Проект был невероятно сложен на всех уровнях: от подготовки технической документации и получения средств из федерального бюджета до проведения самих работ в условиях жизни целого города, — отметил Александр Ведерников. — Возведение «теплового луча» открывает широкие перспективы для развития Правобережного округа Иркутска, для строительства здесь современного комфортного жилья, социальных объектов.
Крупнейший инфраструктурный проект нескольких десятилетий предполагал строительство 5 километров тепломагистрали и, как следствие, отказ от использования 7 мазутных и угольных котельных, работавших в этом районе. Таким образом удалось не только обеспечить более стабильное теплоснабжение в этом районе города, но и существенно улучшить экологическую обстановку.
Поблагодарил спикер областного парламента и иркутян, которые с пониманием относились к строительству, ведь в это время была перекрыта одна из самых оживленных городских улиц — Баррикад. Именно поэтому рабочие старались как можно быстрее завершить проект и в итоге он был сдан за 28 месяцев вместо проектных 42.