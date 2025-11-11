Кондитерская фабрика «Коммунарка» перестала быть собственностью Минска. Это следует из постановления белорусского правительства № 613 от 6 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, Совмин передал управление акциями кондитерской фабрики «Коммунарка» концерну «Белгоспищепром». Документ вступает в силу со дня его принятия.
Как пишет агентство «Минск-Новости», кондитерская фабрика стала 25 предприятием, вошедшим в состав концерна.
Тем временем вкус двух популярных конфет «Коммунарка» изменится в 2026 году.
Ранее Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.
Кроме того, конфеты с малиной и натуральным кактусом появились в Беларуси.