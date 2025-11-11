Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондитерская фабрика «Коммунарка» перестала быть собственностью Минска

Кондитерская фабрика «Коммунарка» вошла в состав концерна «Белгоспищепром».

Источник: Комсомольская правда

Кондитерская фабрика «Коммунарка» перестала быть собственностью Минска. Это следует из постановления белорусского правительства № 613 от 6 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, Совмин передал управление акциями кондитерской фабрики «Коммунарка» концерну «Белгоспищепром». Документ вступает в силу со дня его принятия.

Как пишет агентство «Минск-Новости», кондитерская фабрика стала 25 предприятием, вошедшим в состав концерна.

Тем временем вкус двух популярных конфет «Коммунарка» изменится в 2026 году.

Ранее Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.

Кроме того, конфеты с малиной и натуральным кактусом появились в Беларуси.