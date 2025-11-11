Слияние искусства и продуктов: пять эффектных коллабораций 2025 года между артистами и брендами

Одно из самых неожиданных партнерств года состоялось в области концептуального дизайна. Компания Philip Morris International, представляющая бренд IQOS, в сотрудничестве с итальянским дизайнерским домом Seletti создала интерактивную инсталляцию для Миланской недели дизайна 2025 «Milan Design Week 2025». Проект «Curious X: Sensorium Piazza» превратил традиционный символ итальянской площади в мультисенсорное пространство, где технологии, искусство и дизайн объединились в визуальный и эмоциональный эксперимент. Работа была задумана как отражение миссии Philip Morris International — построить мир без дыма, одновременно чествуя растущее сообщество совершеннолетних пользователей. Для Philip Morris данное сотрудничество знаменует новую веху в стратегии трансформации компании — как лидера в области инноваций и устойчивого дизайна, который выходит за рамки обычного технологического бренда и всё ближе интегрируется в мир культуры и искусства.