Слияние искусства и продуктов: пять эффектных коллабораций 2025 года между артистами и брендами

Все больше компаний предпочитают работать с художниками, дизайнерами или уникальными авторами в разных областях, чтобы создавать опыт, который выходит за рамки продукта и становится выражением культуры. Вот пять коллабораций, задающих творческий тон этого года:
1. Dom Pérignon и Takashi Murakami.
Люкс и современное искусство вновь соединились в авторской эстетике японского художника Такаси Мураками, которого Maison Dom Pérignon пригласил для создания новой творческой главы: Creation is an Eternal Journey. («Творчество — вечное путешествие»). Художник разработал оформление для двух лимитированных серий шампанского, Dom Pérignon Vintage 2015 и Dom Pérignon Rosé Vintage 2010, в свойственном ему неповторимом стиле, где преобладают цветочные мотивы, напоминающие оживших персонажей мультфильмов. Эта коллаборация — не только торжество эстетики Мураками, но и размышление об идее вечного творчества, когда каждая бутылка становится произведением искусства.
Фото: соцсети.
2. Philip Morris International и дизайнер Seletti.
Одно из самых неожиданных партнерств года состоялось в области концептуального дизайна. Компания Philip Morris International, представляющая бренд IQOS, в сотрудничестве с итальянским дизайнерским домом Seletti создала интерактивную инсталляцию для Миланской недели дизайна 2025 «Milan Design Week 2025». Проект «Curious X: Sensorium Piazza» превратил традиционный символ итальянской площади в мультисенсорное пространство, где технологии, искусство и дизайн объединились в визуальный и эмоциональный эксперимент. Работа была задумана как отражение миссии Philip Morris International — построить мир без дыма, одновременно чествуя растущее сообщество совершеннолетних пользователей. Для Philip Morris данное сотрудничество знаменует новую веху в стратегии трансформации компании — как лидера в области инноваций и устойчивого дизайна, который выходит за рамки обычного технологического бренда и всё ближе интегрируется в мир культуры и искусства.
Фото: соцсети.
3. Джиджи Хадид и Havaianas.
Супермодель Джиджи Хадид привнесла в бразильский бренд сандалий Havaianas нотки элегантности и изысканности. Коллаборация, вызвавшая огромный интерес в индустрии моды, представляет новую интерпретацию классического фасона шлепанцев, созданных из премиальных материалов, в нейтральных тонах и с металлическими акцентами, навеянными минималистическим стилем Хадид. В результате получилась коллекция, сочетающая в себе фирменный комфорт Havaianas и утонченность городской эстетики вне времени. Запуск коллекции сопровождался проведением глобальной кампании, подчеркивающей идею свободы и самовыражения.
Фото: соцсети.
4. FENTY и PUMA.
Новая коллекция Fenty Beauty by Rihanna и PUMA — это мощное сочетание спорта и моды, созданное под влиянием энергии города и эстетики 2000-х годов. Концептуальные кроссовки, блестящие материалы и насыщенная цветовая палитра превращают эту коллаборацию в нонконформистское заявление о стиле. FENTY и PUMA — это не просто коллекция одежды, а особое отношение, манифест самовыражения и современной женственности. Рианна продолжает таким образом подчеркивать свое видение спортивного дизайна.
Фото: соцсети.
5. Jimmy Choo и Malbon Golf.
Последняя эффектная коллаборация 2025 года объединяет два, казалось бы, противоположных мира: элегантность высокой моды и культуру гольфа. Jimmy Choo, символ лондонской утонченности, и американский бренд Malbon Golf создали уникальную коллекцию, которая предлагает иное восприятие спортивных кодов сквозь призму гламура. В коллекцию вошли обувь, сумки и аксессуары, сочетающие в себе тонкую кожу и роскошные детали Jimmy Choo в игривой и непринужденной манере Malbon. В результате получился диалог между традициями и инновациями, элитарностью и доступностью.
Фото: соцсети.
Пять коллабораций 2025 года показывают, что партнерство между искусством, модой и дизайном — это уже не просто маркетинговая стратегия, а настоящий процесс коллективного творчества. Каждый из этих проектов дарит разное понимание того, как можно объединить идеи, материалы и взгляды, чтобы рассказать миру что-то новое.