Прогноз космической погоды могут пересмотреть из-за сильнейшей вспышки на Солнце

«Учитывая тот факт, что вспышка произошла в области солнечных пятен номер 4274, той же, где и две предыдущие вспышки Х класса, прогноз на ожидаемые сегодня и завтра магнитные бури может быть пересмотрен, и протяженность возмущений, скорее всего, будет продлена», — отметил синоптик.