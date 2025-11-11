Начальником Иркутского гидрометцентра стал Игорь Верещагин

— Игорь Верещагин обладает более чем 20-летним опытом работы в Росгидромете. На протяжении последних 10 лет он руководил гидрометеорологической обсерваторией в Ангарске. Его зона ответственности включала мониторинг загрязнения воздуха, поверхностных вод и радиационного фона, — пояснили в ведомстве.