Начальником Иркутского гидрометцентра стал Игорь Верещагин

Он обладает более чем 20-летним опытом работы в Росгидромете.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Начальником Иркутского гидрометцентра стал Игорь Верещагин. Приказ о назначении на должность вступил в силу 10 ноября 2025 года. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на ФГБУ «Иркутское УГМС».

— Игорь Верещагин обладает более чем 20-летним опытом работы в Росгидромете. На протяжении последних 10 лет он руководил гидрометеорологической обсерваторией в Ангарске. Его зона ответственности включала мониторинг загрязнения воздуха, поверхностных вод и радиационного фона, — пояснили в ведомстве.

В апреле 2025 года Игорь был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Иркутского УГМС. Ожидается, что приход нового руководителя стабилизирует работу Гидрометцентра в Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что экс-начальник Железногорск-Илимского почтамта обвиняется в присвоении имущества.