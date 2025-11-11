Начальником Иркутского гидрометцентра стал Игорь Верещагин. Приказ о назначении на должность вступил в силу 10 ноября 2025 года. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на ФГБУ «Иркутское УГМС».
— Игорь Верещагин обладает более чем 20-летним опытом работы в Росгидромете. На протяжении последних 10 лет он руководил гидрометеорологической обсерваторией в Ангарске. Его зона ответственности включала мониторинг загрязнения воздуха, поверхностных вод и радиационного фона, — пояснили в ведомстве.
В апреле 2025 года Игорь был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Иркутского УГМС. Ожидается, что приход нового руководителя стабилизирует работу Гидрометцентра в Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что экс-начальник Железногорск-Илимского почтамта обвиняется в присвоении имущества.