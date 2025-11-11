Бастрыкин вмешался в дело о бездомных собаках в Волгограде

Житель Волгограда обратился в Информационный центр Следственного комитета с жалобой на то, что в Кировском районе города на Волге плохо организован отлов бродячих собак.
Возле одного из многоквартирных домов и детской площадки давно живет большая группа животных без хозяев, которые часто проявляют агрессию, нападают на прохожих, создавая угрозу для безопасности.
Люди неоднократно обращались в ответственные органы, но никаких мер принято не было. На основании этой информации в СУ СК России по Волгоградской области началась процессуальная проверка.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Василию Семенову возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе расследования.
Выполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Жители южных окраин Волгограда тоже жалуются на стаю лютых собак.