Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин вмешался в дело о бездомных собаках в Волгограде

В Кировском районе города стаи псов кошмарят местных жителей.

Житель Волгограда обратился в Информационный центр Следственного комитета с жалобой на то, что в Кировском районе города на Волге плохо организован отлов бродячих собак.

Возле одного из многоквартирных домов и детской площадки давно живет большая группа животных без хозяев, которые часто проявляют агрессию, нападают на прохожих, создавая угрозу для безопасности.

Люди неоднократно обращались в ответственные органы, но никаких мер принято не было. На основании этой информации в СУ СК России по Волгоградской области началась процессуальная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Василию Семенову возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе расследования.

Выполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Жители южных окраин Волгограда тоже жалуются на стаю лютых собак.