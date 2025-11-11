В Липецкой области высадили почти 21 тыс. деревьев в ходе экоакции

Министерство лесного хозяйства Липецкой области подвело итоги Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». С 25 сентября по 31 октября в регионе высадили 20,7 тыс. деревьев, сообщили в областном управлении лесного хозяйства.
В ходе акции было организовано семь высадок сеянцев лесных культур. В мероприятиях приняли участие 738 человек. Три высадки провели в населенных пунктах, в том числе в городе Грязи, еще четыре — на территориях лесничеств. В числе высаженных сеянцев — 18,1 тыс. сосен, 2,3 тыс. берез, 200 дубов, 100 ясеней и 20 лип.
Самое массовое и центральное мероприятие акции прошло 9 октября на четырех гектарах Балашовского участкового лесничества вблизи особой экономической зоны «Липецк». В нем приняли участие 420 добровольцев, которые высадили в тот день 13,5 тыс. сосен.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.