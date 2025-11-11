В Липецкой области высадили почти 21 тыс. деревьев в ходе экоакции

В ходе акции было организовано семь высадок сеянцев лесных культур. В мероприятиях приняли участие 738 человек. Три высадки провели в населенных пунктах, в том числе в городе Грязи, еще четыре — на территориях лесничеств. В числе высаженных сеянцев — 18,1 тыс. сосен, 2,3 тыс. берез, 200 дубов, 100 ясеней и 20 лип.