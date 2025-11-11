В деле о коррупции в энергетике Украины задержали пять человек

«Детективами задержаны пять человек, а обвинения предъявлены семерым членам [преступной организации], среди которых бизнесмен-руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности компании “Энергоатом”; четыре человека — “работники” бэкофиса по легализации средств», — говорится в телеграм-канале НАБУ.
В ведомстве подчеркнули, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.