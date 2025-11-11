В деле о коррупции в энергетике Украины задержали пять человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В деле о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу, пять фигурантов задержаны. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).