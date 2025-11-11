Ричмонд
В деле о коррупции в энергетике Украины задержали пять человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В деле о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу, пять фигурантов задержаны. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Источник: РИА "Новости"

«Детективами задержаны пять человек, а обвинения предъявлены семерым членам [преступной организации], среди которых бизнесмен-руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности компании “Энергоатом”; четыре человека — “работники” бэкофиса по легализации средств», — говорится в телеграм-канале НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.