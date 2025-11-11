В Калининградской области к 2030 году заменят 176 лифтов

В Калининградской области к 2030 году планируют заменить 176 лифтов. Из них 54 поставят до конца нынешнего года, сообщает региональный Фонд капремонта.
Отмечается, что работы проводят при финансовой поддержке правительства Калининградской области. Региональные власти выделяют субсидию на замену лифтов в домах, формирующих фонд капитального ремонта на «общем котле».
При этом в домах, находящихся на специальных счетах, остаются 367 лифтов, которые должны быть заменены до 2030 года. Тут собственники должны решать вопрос замены самостоятельно: искать подрядчиков и контролировать работы.
В регионе до 2030 года все лифты, отслужившие 25 лет, должны быть заменены по требованию техрегламента о безопасности лифтового оборудования.
