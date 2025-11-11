Кириенко дал старт конкурсу «Лидеры России»

«До сих пор у нас всегда действовало правило, что победители предыдущих сезонов “Лидеров России” участвовать не могут. Сейчас мы это правило снимаем, потому что нечестно запретить победителю предыдущего сезона стать одним из участников команды. Пожалуйста, победители предыдущих сезонов могут формировать свои команды и приходить с этими командами на конкурс», — подчеркнул Кириенко.