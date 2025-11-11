Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта автодороги Тара — Усть-Ишим

Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подрядная организация применила комплексный подход: сначала было проведено фрезерование изношенного асфальтобетонного слоя и устранены дефекты основания. Для повышения долговечности покрытия использована современная технология холодного ресайклинга с добавлением цемента. На завершающем этапе уложено новое двухслойное асфальтобетонное полотно, укреплены обочины, нанесена современная дорожная разметка и установлены новые знаки.