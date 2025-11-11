В заповеднике «Остров Врангеля» завершили наземный учет белых медведей

Маршрутные учеты — это часть долговременного мониторинга группировки белого медведя. На их результаты традиционно влияют ледовая обстановка, погодные условия и ряд других факторов. Этой осенью учеты начались 5 сентября — на неделю раньше, чем в прошлом. Все запланированные маршруты пройдены в полном объеме в соответствии с методикой.