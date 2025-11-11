В заповеднике «Остров Врангеля» завершили наземный учет белых медведей

Итоги наземного учета белых медведей подвели в заповеднике «Остров Врангеля» на Чукотке. Полевой осенний сезон этого года оказался одним из самых результативных по числу встреч белых медведей за последние несколько лет, сообщили в Минприроды РФ.
За месяц передвижений по острову Врангеля группа учетчиков преодолела в общей сложности около тысячи км и зарегистрировала 455 белых медведей, включая медвежат в составе семейных групп. В прошлом году за месяц работы учетчики встретили 305 хищников. Белый медведь включен в Красную книгу России, поэтому сохранять этих редких представителей фауны помогает в том числе национальный проект «Экологическое благополучие».
«Интересно, что среди встреченных животных, как и в прошлом году, примерно половина — самцы, половина — самки. По встречам отчетливо преобладали самки с двумя медвежатами текущего года, а также с медвежатами-годовиками — детенышами в возрасте полутора лет», — отметил заместитель директора заповедника «Остров Врангеля» по охране Денис Васильев.
Одним из самых удивительных открытий сезона стало массовое присутствие белых медведей в тундре, где они охотились на леммингов. В целом же распределение арктических хищников по острову Врангеля оказалось традиционным: на косах обосновались преимущественно самцы, в горах держатся медведицы-одиночки, а тундра Академии является территорией семейных групп.
Маршрутные учеты — это часть долговременного мониторинга группировки белого медведя. На их результаты традиционно влияют ледовая обстановка, погодные условия и ряд других факторов. Этой осенью учеты начались 5 сентября — на неделю раньше, чем в прошлом. Все запланированные маршруты пройдены в полном объеме в соответствии с методикой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.