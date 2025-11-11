В Нижегородской области заработал анонимный чат поддержки для подростков

Анонимный чат для школьников и студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустили в Нижегородской области в целях реализации задач нацпроекта «Молодежь и дети». Инициатива получила название «Мы с тобой онлайн», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Чат создан для поддержки воспитанников образовательных учреждений, которые столкнулись с трудностями, чувствуют себя одиноко или неуютно в своих коллективах, а также попали в ситуацию буллинга.
«С ребятами, которые обратятся за помощью, будут работать высококвалифицированные педагоги-психологи из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Мы готовы помочь в решении самых различных проблем — от буллинга и конфликтов с одноклассниками до личных переживаний и поиска своего пути в жизни. Наша цель — снизить количество негативных проявлений в образовательном процессе, создать безопасное пространство для каждого ребенка», — рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Любой школьник и студент может обратиться за помощью в чат, а также позвонить по номеру телефона 8 (800)-2000−122 или по короткому номеру 124. Все обращения бесплатные и анонимные. Чат будет работать ежедневно с 15:00 до 21:00.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.