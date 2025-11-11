В Нижегородской области заработал анонимный чат поддержки для подростков

«С ребятами, которые обратятся за помощью, будут работать высококвалифицированные педагоги-психологи из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Мы готовы помочь в решении самых различных проблем — от буллинга и конфликтов с одноклассниками до личных переживаний и поиска своего пути в жизни. Наша цель — снизить количество негативных проявлений в образовательном процессе, создать безопасное пространство для каждого ребенка», — рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.