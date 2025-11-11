В Ленинск-Кузнецком округе Кузбасса отремонтировали два медпункта

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) открылись после капремонта в деревне Новогеоргиевка и поселке Новогородец Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кузбасса. Медучреждения обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
«Теперь более тысячи жителей смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом: сдавать анализы, делать ЭКГ, проходить диспансеризацию и вакцинацию. Медпомощь обеспечивают опытные фельдшеры, которые работают в этих населенных пунктах на протяжении многих лет, и молодые специалисты», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
После масштабных ремонтных работ ФАПы соответствуют современным медицинским стандартам. Обновили фасады и кровли, установили пластиковые окна и двери. Внутри помещений уложили новое напольное покрытие, выполнили внутреннюю отделку, полностью заменили инженерные коммуникации и сантехнику. В медпункте Новогеоргиевки установили современную электрическую котельную, что делает его полностью энергонезависимым и гарантирует стабильное тепло.
В медпунктах есть процедурные, кабинеты терапевтического и педиатрического приема, а для маленьких пациентов организованы детские уголки. За счет средств медицинской организации приобретена мебель: шкафы, столы, стулья, процедурные кушетки. Высокоскоростной интернет позволяет проводить телемедицинские консультации со специалистами Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров и областных клиник.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.