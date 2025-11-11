В Кировской области обновили самый масштабный дорожный объект 2025 года

Крупнейший дорожный объект капитального ремонта 2025 года в Кировской области — трассу Кырчаны — Нема — Кильмезь — привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В ходе работ обновили несколько участков общей протяженностью около 10,4 км, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
После ремонта дорога стала двухполосной, с шириной проезжей части семь метров и обочинами по два метра с каждой стороны. Также обустроены тротуары, установлены автобусные остановки, барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка. На работы предусмотрена гарантия семь лет.
«От имени губернатора Александра Соколова и правительства Кировской области благодарю всех дорожников, которые выполнили этот сложный проект. По сути, за короткий срок здесь создана новая дорога, уложены новые слои, начиная от песка, щебня и заканчивая тремя слоями асфальтобетона», — сказал первый заместитель председателя правительства региона Алексей Жердев.
Автомобильная дорога Кырчаны — Нема — Кильмезь входит в опорную сеть РФ и имеет важное социальное значение. Она соединяет ряд населенных пунктов Немского и Кильмезского районов, ведет к центральной районной больнице, а также к школе в поселке Нема.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.