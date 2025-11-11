В подмосковном поселке Шаховская построят Дворец торжеств

Строительство Дворца торжеств в поселке Шаховская в Московской области завершат в начале 2026 года в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В здании смогут одновременно разместиться более 200 гостей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Дворец торжеств — это уникальный проект как по архитектурному решению, так и по функциональному наполнению. Он победил в конкурсе Союза архитекторов России и стал одним из лучших примеров современного градостроительства. Общая площадь здания — около 2 тыс. кв. м.
На первом этаже Дворца обустроят просторный холл с комфортабельным вестибюлем, гардеробом и парадной лестницей. На верхнем уровне появится зона банкетов и церемоний с современным интерьером и всем необходимым для проведения свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифты. Фасад Дворца торжеств украсят оригинальными круглыми металлическими проемами, олицетворяющими образ традиционных обручальных колец.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.