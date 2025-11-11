Губернатор Иркутской области провел встречу с руководителями фракций Заксобрания

Напомним: на предстоящей сессии будет рассматриваться проект закона о бюджете Иркутской области на ближайший трехлетний период. Кроме того, в повестку внесено еще несколько важных инициатив, в том числе и внесение изменений в Устав региона, которые позволят губернатору совмещать свою должность с обязанностями председателя областного правительства. Есть среди вопросов и предложения по продолжению на территории Приангарья муниципальной реформы.