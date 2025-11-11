Ричмонд
Губернатор Иркутской области провел встречу с руководителями фракций Заксобрания

Обсуждалась повестка очередной сессии областного парламента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Традиционная встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с руководителями парламентских фракций Законодательного Собрания и председателем областного парламента Александром Ведерниковым состоялась накануне очередной сессии, назначенной на 12 ноября. Глава региона и парламентарии обсудили основные вопросы, внесенные в повестку.

Напомним: на предстоящей сессии будет рассматриваться проект закона о бюджете Иркутской области на ближайший трехлетний период. Кроме того, в повестку внесено еще несколько важных инициатив, в том числе и внесение изменений в Устав региона, которые позволят губернатору совмещать свою должность с обязанностями председателя областного правительства. Есть среди вопросов и предложения по продолжению на территории Приангарья муниципальной реформы.

— Бюджет Иркутской области сталкивается с определенными вызовами. В сложившихся обстоятельствах первостепенными задачами является сохранение системных и ключевых статей расходов в интересах наших земляков, а также работа над повышением доходов бюджета, — сказал Александр Ведерников.

Игорь Кобзев, в свою очередь, отметил, что в рамках работы над проектом бюджета одним из приоритетных направлений остается поддержка участников СВО и членов их семей.