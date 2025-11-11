Через пять лет, за границей будут рождаться больше молдавских детей, чем в самой Молдове: Любое правительство в ближайшие 50 лет должно иметь одну цель — человека

«За последние пять лет население Молдовы сократилось столько же, сколько за предыдущие двадцать. Сегодня более 40% женщин, которые рожают детей, находятся за границей. В 2030 году больше молдавских детей будет рождаться за рубежом, чем в самой Молдове. Ситуация критическая! Нужна комплексная политика, направленная на поддержку семьи. Любое правительство в ближайшие 50 лет должно иметь одну цель — человека», — подчеркнул Ионицэ.