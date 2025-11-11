В Татарстане прошел региональный этап фестиваля БАС

Региональный этап фестиваля беспилотных авиационных систем (БАС) «Творим невиданный полет» состоялся на базе государственного автономного учреждения «Школа Иннополис» в Республике Татарстан. Состязания организовали 31 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Турнир собрал увлеченных технологиями БАС учеников, педагогов и гостей. В ходе фестиваля участники демонстрировали уникальные проекты, соревновались в управлении дронами и обменивались опытом.
Соревнования проводились в трех номинациях: «Оператор БАС» (практическое управление беспилотными аппаратами), «Оператор БАС (симулятор)» (управление виртуальными дронами) и «Ремонт БАС» (техническое обслуживание и восстановление дронов). Лучшие команды регионального этапа получат возможность представить Татарстан на всероссийском уровне.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.