В Татарстане прошел региональный этап фестиваля БАС

На нем участники показали свои навыки управления дронами.

Региональный этап фестиваля беспилотных авиационных систем (БАС) «Творим невиданный полет» состоялся на базе государственного автономного учреждения «Школа Иннополис» в Республике Татарстан. Состязания организовали 31 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве образования и науки региона.

Турнир собрал увлеченных технологиями БАС учеников, педагогов и гостей. В ходе фестиваля участники демонстрировали уникальные проекты, соревновались в управлении дронами и обменивались опытом.

Соревнования проводились в трех номинациях: «Оператор БАС» (практическое управление беспилотными аппаратами), «Оператор БАС (симулятор)» (управление виртуальными дронами) и «Ремонт БАС» (техническое обслуживание и восстановление дронов). Лучшие команды регионального этапа получат возможность представить Татарстан на всероссийском уровне.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.