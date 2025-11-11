На Сахалине рекультивировали свалку площадью 3,7 гектара

«В настоящее время мы проводим активную работу по рекультивации 12 свалок в 9 районах области. Сегодня констатируем завершение работ на объекте в Синегорске, территория которого теперь представляет собой экологически чистую зону. К 2030 году планируем закрыть и рекультивировать все действующие и бывшие свалки островного региона», — заявил первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли.