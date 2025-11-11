На Сахалине рекультивировали свалку площадью 3,7 гектара

Бывшая свалка площадью 3,7 гектара, расположенная в селе Синегорск, стала первым рекультивированным объектом в Сахалинской области, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Ликвидация свалок и развитие инфраструктуры для переработки отходов входят в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
В ходе рекультивации с территории свалки вывезли все накопленные отходы и сформировали рельеф. Затем провели комплекс мероприятий по агротехнике и фитомелиорации, чтобы восстановить поврежденные земли. Кроме того, почву удобрили, добавив минеральные удобрения, и засеяли многолетними луговыми травами.
«В настоящее время мы проводим активную работу по рекультивации 12 свалок в 9 районах области. Сегодня констатируем завершение работ на объекте в Синегорске, территория которого теперь представляет собой экологически чистую зону. К 2030 году планируем закрыть и рекультивировать все действующие и бывшие свалки островного региона», — заявил первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли.
Кроме того, в регионе продолжается рекультивация Анивской свалки. Объект за 20 лет эксплуатации накопил около 100 тысяч тонн отходов. Полностью завершить работы планируется в следующем году.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.