Главный музей Камчатки получил новое оборудование

Камчатский краевой объединенный музей закупил современное оборудование, которое сделает экспозиции более доступными, а работу сотрудников — эффективнее. Новую технику в учреждение поставили по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
Музейное пространство преобразилось: в каждом зале основной экспозиции теперь доступны аудиогиды, закуплены новые подиумы для улучшения вида выставок. Для сотрудников приобретено современное компьютерное оборудование, которое в разы ускорило работу по внесению музейных предметов в Государственный каталог Российской Федерации.
«Были закуплены рольставни, специализированные короба и стеллажи для бережного хранения архивных документов и коллекций, включая ткани и одежду. Это оборудование помогает не только улучшить качество услуг для посетителей, но и обеспечивает сохранность уникального наследия Камчатки для будущих поколений», — рассказала и. о. директора Камчатского краевого объединенного музея Елена Буторова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.