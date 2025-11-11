ГД приняла закон о расширении перечня оснований для увольнения мигрантов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
Законом расширяется перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
Принятой нормой вносятся изменения в ТК РФ для устранения правовой неопределенности.
С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. Нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до одного миллиона рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Законом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.