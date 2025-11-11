В Подмосковье в поселке муниципального округа Шатура открыли здравпункт

Здравпункт будет обслуживать более 1 тыс. человек, из них 80 — дети. В медучреждении жители поселка и соседних территорий смогут получить первичную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Записаться на прием в здравпункт можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг или при помощи чат-бота Дениса.