В Подмосковье в поселке муниципального округа Шатура открыли здравпункт

Новый модульный здравпункт начал работу в поселке Пустоши муниципального округа Шатура в Московской области. Лечебницу открыли при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Здравпункт будет обслуживать более 1 тыс. человек, из них 80 — дети. В медучреждении жители поселка и соседних территорий смогут получить первичную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Записаться на прием в здравпункт можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг или при помощи чат-бота Дениса.
«Также здесь осуществляется выдача льготных лекарственных препаратов, доступны телемедицинские консультации, а фельдшер будет вести диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Здравпункт рассчитан на 15 посещений в смену», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.