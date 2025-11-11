Прокуратура помогла вернуть пенсионеру из Ангарска полмиллиона рублей

Прокуратура вернула пенсионеру из Ангарска почти полмиллиона рублей, похищенных мошенниками. В январе 2023 года неизвестный, выдавая себя за представителя банка, убедил 70-летнего мужчину перевести деньги на «безопасный счет». Деньги поступили на счет жителя Татарстана.
— Прокуратура подала в районный суд Татарстана иск о взыскании с владельца счета полученных денег и и процентов за пользование ими, — пояснили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данному факту завели уголовное дело. В ходе его расследования нашли владельца банковского счета, на который поступили деньги. Благодаря принятым мерам пенсионеру вернули потерянные сбережения и проценты в размере более 575 тысяч рублей.