Прокуратура помогла вернуть пенсионеру из Ангарска полмиллиона рублей

70-летний мужчина поверил мошеннику, который представился сотрудником банка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура вернула пенсионеру из Ангарска почти полмиллиона рублей, похищенных мошенниками. В январе 2023 года неизвестный, выдавая себя за представителя банка, убедил 70-летнего мужчину перевести деньги на «безопасный счет». Деньги поступили на счет жителя Татарстана.

— Прокуратура подала в районный суд Татарстана иск о взыскании с владельца счета полученных денег и и процентов за пользование ими, — пояснили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному факту завели уголовное дело. В ходе его расследования нашли владельца банковского счета, на который поступили деньги. Благодаря принятым мерам пенсионеру вернули потерянные сбережения и проценты в размере более 575 тысяч рублей.