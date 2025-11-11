Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение 10 лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники программы в настоящее время имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тысяч рублей в год.