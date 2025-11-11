В Воронеже почти сутки не работает мобильный интернет

Почти сутки в Воронеже отсутствует мобильный интернет. Он перестал работать ещё накануне днём, после того, как в регионе объявили режим опасности атаки БПЛА.
Несмотря на отмену особого режима в 11:06 11 ноября, ограничения до сих пор продолжают действовать.
Напомним, что время действия ограничений, связанных с угрозой атаки БПЛА, воронежцы могут воспользоваться сервисами из «белого списка», а также при необходимости подключиться к бесплатному Wi-Fi в городе. В октябре они появились и на железнодорожных станциях.
Ранее сообщалось, что за время действия в регионе предупреждающего режима над одним из районов Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.