Власти Москвы прокомментировали отказ в приеме в школу девочки из Латвии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Родители-иностранцы могут подать апелляцию в случае, если их ребенку было отказано в зачислении в школу из-за неуспешного прохождения тестирования на русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, комментируя историю с таким отказом девочке из Латвии.