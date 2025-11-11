Валовой сбор масличных культур снизился почти в 1,5 раза в Ростовской области

В Ростовской области валовой сбор масличных культур снизился почти в 1,5 раза. Об этом можно судить при сравнении ноябрьских показателей 2024 и 2025 года. Цифры опубликовали в оперативной сводке на сайте донского минсельхозпрода.
По обновленной информации, на отчетную дату в регионе обработали около 95% площадей. Валовой сбор составил 1,09 млн тонн, при том что годом ранее фиксировали более высокий показатель в 1,56 млн тонн.
Также снизилась урожайность: в 2025 году она составила 11 ц/га, в 2024 году — 14,4 ц/га. Стоит отметить, что уборочные площади под масличными культурами также оказались примерно на 50 тысяч га меньше, чем годом ранее.
Наибольшее количество земель, судя по таблицам, занимал подсолнечник. Валовой сбор этой культуры зафиксировали на уровне в 980 тысячи тонн, общую урожайность оценили в 11,7 ц/га. Самый невысокий показатель урожайности в 7,5 ц/га отметили в Восточной и Центральной орошаемой зоне.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.