В селе Минцы Новгородской области открылся фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию в селе Минцы Новгородской области. Всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Хвойнинском округе в этом году построили семь ФАПов и врачебных амбулаторий, сообщили в минздраве региона.
В современном медпункте созданы все условия как для сотрудников, так и для пациентов. Предусмотрены кабинет приема, процедурный кабинет и зона ожидания. Обслуживать медучреждение будет около 300 жителей населенного пункта.
«Очень рада, что построен новый ФАП. В старом помещении условия для приема пациентов были сложные, давно требовался ремонт. Здесь есть все необходимое для оказания медицинской помощи, и внешне выглядит красиво», — поделилась фельдшер Полина Кузнецова.
Отметим, что всего с начала 2025 года в Новгородской области построили 47 новых ФАПов и врачебных амбулаторий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.