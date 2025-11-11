В Омске проверяют информацию о халатности из-за опасной траншеи во дворе

В Омске следственное управление СК России проводит проверку по факту размещенной в социальных сетях и СМИ информации о халатности со стороны коммунальных служб. Омичи пожаловались на разрытые ямы во дворе дома на улице 20 Партсъезда. Как рассказали люди, земляные работы проводились еще в октябре.
Омичи опасаются, что в траншею могут упасть люди, так как она фактически никак не огорожена. Несмотря на неоднократные обращения граждан в компетентные органы, меры по устранению опасности так и не были приняты.
В рамках проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, определят виновных и дадут правовую оценку действиям должностных лиц. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
