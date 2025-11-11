Детский сад с бассейном открыли в Бескудниковском районе столицы

Новый детский сад с бассейном ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе на севере Москвы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Трехэтажное здание на 350 воспитанников входит в состав школы № 1383, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
В детском саду, площадь которого составляет 5,5 тыс. кв. м, подготовили 14 групповых помещений. Дизайн интерьеров выполнили в спокойных пастельных тонах, а стены украсили рисунками животных и растений.
Особенностью учреждения стал бассейн, где ребята всех возрастов могут заниматься плаванием, в том числе будут организованы занятия лечебной физкультурой. Кроме бассейна, в здании оборудовали современные музыкальный и физкультурный залы. Дети будут не только заниматься спортом, но и развивать вокал, ставить спектакли, осваивать иностранные языки и даже основы робототехники.
«Новый детский сад превзошел все ожидания. Просторные светлые помещения оснащены современным оборудованием для каждого ребенка. А на улице — удобные прогулочные площадки, зеленые зоны и пространства для активных игр. Это создает прекрасную атмосферу для развития детей. Для воспитателей и других специалистов новые условия — это тоже большой плюс. Теперь рабочие процессы организованы лучше, что снижает нагрузку на педагогов», — поделилась директор школы № 1383 Ксения Силиванова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.