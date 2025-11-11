Ричмонд
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области

В Ульяновской области частично отключили мобильный интернет до конца СВО.

Источник: Freepik

САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Мобильный интернет отключили в зоне объектов специального назначения в Ульяновской области, сообщил журналистам региональный министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров.

«Ранее тоже вы ощущали эти отключения (мобильного интернета — ред.), но они были, скажем так, меньшего радиуса. Сейчас для того, чтобы обеспечить безопасность, потому что, как вы видите из средств массовой информации федерального уровня, количество атак с количеством беспилотников резко увеличилось, поэтому было принято решение федеральным центром о расширении радиуса отключения вокруг объектов специального назначения… Вокруг самых серьезных спецобъектов это сделано на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшее время нет (ситуация не изменится — ред.), до окончания специальной военной операции», — сказал Ягфаров.

Он добавил, что работа интернета ограничена не только в разных районах Ульяновска, но и на сельских территориях по области. Для стабильного подключения Ягфаров посоветовал жителям обратиться к провайдерам для подключения к проводному интернету.