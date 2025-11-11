Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летием

Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с 1991-го по 2018 год. Он является Почетным гражданином Волгоградской области, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». 28 декабря 2018 года священный синод Русской православной церкви принял отставку владыки. Митрополит Герман ушел на отдых в возрасте 81 года.