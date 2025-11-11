Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанцы стояли в очередях в МФЦ по три часа

Причина в том, что новый закон усложнил процедуру подтверждения личности для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Ожидание в многофункциональных центрах Казани с января по май достигло трех часов. Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова объяснила это новым законом, который усложнил процедуру подтверждения личности для иностранцев.

В начале года в России приняли закон, требующий от иностранцев подтверждать личность через биометрическую систему. Это включало сдачу отпечатков пальцев и создание подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Для тех, кто не говорил по-русски, процесс становился особенно сложным и длительным.

В Приволжском районе Казани самый длинный прием длился почти четыре часа. Среднее время ожидания для россиян составляло от 16 минут до трех часов, а для иностранцев оно могло увеличиваться в разы.

В ответ на наплыв посетителей, власти разделили потоки. Иностранцев начали принимать в отдельных центрах. Один из таких центров открылся на улице Авангардной. С июня по октябрь казанские офисы МФЦ приняли 61,2 тысячи жителей и 94,5 тысячи иностранных граждан.

Напомним, в школах Татарстана обучаются более 27 тысяч детей иностранных граждан. Для них в республике создают уникальные условия для интеграции и обучения.