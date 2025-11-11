Казанцы стояли в очередях в МФЦ по три часа

В начале года в России приняли закон, требующий от иностранцев подтверждать личность через биометрическую систему. Это включало сдачу отпечатков пальцев и создание подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Для тех, кто не говорил по-русски, процесс становился особенно сложным и длительным.