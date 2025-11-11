Казанцы стояли в очередях в МФЦ по три часа

Ожидание в многофункциональных центрах Казани с января по май достигло трех часов. Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова объяснила это новым законом, который усложнил процедуру подтверждения личности для иностранцев.
В начале года в России приняли закон, требующий от иностранцев подтверждать личность через биометрическую систему. Это включало сдачу отпечатков пальцев и создание подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Для тех, кто не говорил по-русски, процесс становился особенно сложным и длительным.
В Приволжском районе Казани самый длинный прием длился почти четыре часа. Среднее время ожидания для россиян составляло от 16 минут до трех часов, а для иностранцев оно могло увеличиваться в разы.
В ответ на наплыв посетителей, власти разделили потоки. Иностранцев начали принимать в отдельных центрах. Один из таких центров открылся на улице Авангардной. С июня по октябрь казанские офисы МФЦ приняли 61,2 тысячи жителей и 94,5 тысячи иностранных граждан.
Напомним, в школах Татарстана обучаются более 27 тысяч детей иностранных граждан. Для них в республике создают уникальные условия для интеграции и обучения.