В деревне Башкирская Чумаза открыли новый медпункт

Учреждение будет обслуживать более 230 местных жителей.

Источник: Amino/Lummi

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Башкирская Чумаза Зианчуринского района Республики Башкортостан. Это стало возможным при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Учреждение будет обслуживать более 230 жителей населенного пункта, из которых 25 — дети. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для хранения медикаментов и уборочного инвентаря.

Пациентов будет принимать фельдшер Гульфия Губайдуллина, которая работает в медицине более 20 лет. Все желающие смогут пройти диспансеризацию, вакцинироваться и получить первичную медико-санитарную помощь в комфортных условиях.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.