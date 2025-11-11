Ричмонд
«Молочка и драники». Известный дрессировщик Эдгар Запашный назвал любимые белорусские продукты

Дрессировщик Запашный признался, что любит белорусскую молочку и драники.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России, известный дрессировщик Эдгар Запашный признался, что любит белорусскую молочку и драники. Подробности пишет портал МЛЫН.BY.

Запашный приехал в Беларусь и впервые попал на выставку «PRODEXPO-2025». На вопрос о том, какие именно белорусские продукты ему нравятся, он сразу же назвал молочку.

— Одним словом — молочка. Это всегда повод для гордости. Самое главное, что здесь все строго контролируется, и можно быть уверенным: никаких суррогатов. Качество — на первом месте, — подчеркнул Эдгар Запашный.

Дрессировщик отметил, что любит блюда традиционной белорусской кухни. Он отметил, что, находясь в Беларуси, всегда ест только в ресторанах национальной кухни:

— Драники, борщ — это классика, и она никогда не надоест. Здесь нет смысла искать суши или пиццу, хотя и такие заведения отличные. Но для меня Беларусь — это вкус ее собственной кухни.

Кстати, Беларусь вошла в топ-3 мировых экспортеров этого популярного продукта.

Тем временем Беллегпром хочет видеть в сетевых магазинах полку для белорусских товаров.

А еще назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси: «Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь».