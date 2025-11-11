Ричмонд
На территории Омской крепости начался монтаж новогодней ели

К концу следующей недели все работы по монтажу конструкции будут завершены.

Источник: Комсомольская правда

На территории музея-исторического парка «Омская крепость» стартовали работы по подготовке к новогодним праздникам. Специалисты приступили к сборке каркаса искусственной ели, которая станет главной городской елкой Омска.

«Параллельно монтажу конструкции будет проходить сборка световых элементов. Напомню, что открытие главной Городской ёлки состоится 28 декабря в 13:00», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Завершить монтаж конструкции планируется к концу следующей недели.

Ранее мы писали, что в Омске проверяют информацию о халатности из-за опасной траншеи во дворе.