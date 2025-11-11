В Каменске-Уральском открыли обновленный мемориальный комплекс

Обновленный мемориальный комплекс «Аллея Славы» открыли 4 ноября в Каменске-Уральском Свердловской области. Его благоустроили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
Комплекс создан для сохранения памяти о защитниках Отечества и проведения общественных и культурных мероприятий. Он состоит из трех функциональных зон. В мемориальной зоне создан «Лес Памяти» — светопрозрачные конструкции в форме деревьев с кронами из переплетенных ветвей, напоминающие одну из сцен фильма «Летят журавли». В «Лесу Памяти» увековечены имена жителей города, погибших при исполнении воинского долга. В память о них ежедневно в 21:00 будет звучать колокол и включаться красная подсветка.
Зона для торжественных мероприятий расположена около боевой машины пехоты (БМП), где отремонтирован постамент и установлены флагштоки с флагами России, Министерства обороны Российской Федерации и родов войск. За БМП размещены пилоны, посвященные отдельным родам войск и ключевым событиям современной военной истории, а центральное место занимает скульптура «Связь поколений», изображающая действующего военнослужащего, ветерана и кадета. Зона культурно‑массовых мероприятий появилась за Дворцом культуры «Юность». Там установили экран для демонстрации патриотических фильмов и программ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.