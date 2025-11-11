В Каменске-Уральском открыли обновленный мемориальный комплекс

Комплекс создан для сохранения памяти о защитниках Отечества и проведения общественных и культурных мероприятий. Он состоит из трех функциональных зон. В мемориальной зоне создан «Лес Памяти» — светопрозрачные конструкции в форме деревьев с кронами из переплетенных ветвей, напоминающие одну из сцен фильма «Летят журавли». В «Лесу Памяти» увековечены имена жителей города, погибших при исполнении воинского долга. В память о них ежедневно в 21:00 будет звучать колокол и включаться красная подсветка.