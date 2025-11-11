В Курске пройдет XXVI музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

Открытие ежегодного музыкального фестиваля, посвященного курянину, композитору Георгию Свиридову, состоится 23 ноября в Курской областной государственной филармонии. Мероприятие проводится при поддержке программы «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Фестиваль — одно из самых масштабных событий Курской области. В первый день прозвучит симфоническая музыка Георгия Свиридова. Также Симфонический оркестр филармонии и лауреат международных и всероссийских конкурсов пианист Андрей Коробейников представят слушателям концерт для фортепиано с оркестром.
Затем 2 декабря на Малой сцене концертного зала «Свиридовский» состоится концерт «Дж. Б. Перголези». На нем выступят женский хор Курского государственного университета «Возрождение», заслуженная артистка Курской области Светлана Саркисян, Дарья Резник, Андрей Капралов и Дарья Руденко. В день рождения Георгия Свиридова, 16 декабря, состоится торжественное закрытие фестиваля. Все мероприятия школьники и студенты региона смогут посетить по «Пушкинской карте».
«XXVI Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова — это не только торжество звука и гармонии, но и живое напоминание о величии человеческого творчества, объединяющее сердца слушателей в восхищении и благодарности за богатство музыкального наследия», — отметил начальник управления по организации культурной и образовательной деятельности Министерства культуры Курской области Денис Занин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.