«Размером больше надувной лодки». Минчанин выловил на Припяти гигантского сома

Минчанин выловил на Припяти гигантского сома, размером с надувную лодку. Подробности сообщает издание fishingby.com.
Рыбалка на реке Припять для минчанина Павла Воронцова закончилась поимкой гигантского сома. Размер выловленной рыбы оказался больше надувной одноместной лодки.
— Полтора часа борьбы, и наш экипаж вытащил очередного монстра. Быстрая фотосессия, замер длины, и трофей уплыл к себе домой, — раскрыл подробности рыбак.
Минчанин уточнил, что длина сома составила 2 метра 15 сантиметров.
