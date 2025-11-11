Ричмонд
«Размером больше надувной лодки». Минчанин выловил на Припяти гигантского сома

Минчанин выловил на Припяти гигантского сома, размером с надувную лодку.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин выловил на Припяти гигантского сома, размером с надувную лодку. Подробности сообщает издание fishingby.com.

Рыбалка на реке Припять для минчанина Павла Воронцова закончилась поимкой гигантского сома. Размер выловленной рыбы оказался больше надувной одноместной лодки.

— Полтора часа борьбы, и наш экипаж вытащил очередного монстра. Быстрая фотосессия, замер длины, и трофей уплыл к себе домой, — раскрыл подробности рыбак.

Минчанин уточнил, что длина сома составила 2 метра 15 сантиметров.

Ранее мы писали, что стая волков попала на видео фотоловушки в Ганцевичском районе.

Кстати, во время ночной рыбалки белорус встретился с волчьей стаей, вышедшей на охоту: «Когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу, я никогда так быстро не бежал».

А еще Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси: «Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики».

